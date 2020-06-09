НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДюков ответил на критику со стороны ФедунаЦСКА отложил идею с подписанием Лава«Тулуза» и «Амьен» могут остаться в Лиге 1РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и КазахстанаОсужденный Дацик проведет бой с Александром ЕмельяненкоРИА НовостиСтерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерамГазета.Ru8Газета.RuSports.ruКП - УкраинаВести.RuRT на русскомФутбол РоссииSportliga.comUA-ФутболФутболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам и представителям других этнических групп.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Стерлинг: «Треть игроков АПЛ — черные. При этом нас нет в тренерских штабах и на руководящих должностях»Sport24.ru 05:53 Стерлинг о расизме в футболе: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл получили лицензию тренера в одно время. У двоих не было шансов – и оба черные»Sports.ru 05:10Рахим Стерлинг: «В АПЛ треть игроков темнокожие, но мы не представлены в тренерском штабе»Спорт-Экспресс 02:25рекламаГлавноеДюков ответил на критику со стороны ФедунаЦСКА отложил идею с подписанием Лава«Тулуза» и «Амьен» могут остаться в Лиге 1РФС перестанет считать легионерами футболистов из Армении и КазахстанаОсужденный Дацик проведет бой с Александром ЕмельяненкоНовости