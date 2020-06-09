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Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам
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Футболист сборной Англии и "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал дать больше возможностей темнокожим тренерам и представителям других этнических групп.В источнике
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Подробнее о событии
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Стерлинг: «Треть игроков АПЛ — черные. При этом нас нет в тренерских штабах и на руководящих должностях»

Sport24.ru 05:53 
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Стерлинг о расизме в футболе: «Джеррард, Лэмпард, Коул и Кэмпбелл получили лицензию тренера в одно время. У двоих не было шансов – и оба черные»

Sports.ru 05:10
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Рахим Стерлинг: «В АПЛ треть игроков темнокожие, но мы не представлены в тренерском штабе»

Спорт-Экспресс 02:25
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