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Стоичков: «„Барселона“ добилась бы успеха и без Гвардиолы»
Газета.Ru
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Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.В источнике
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