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Стоичков назвал ван Гала придурком
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Напомним, ван Гал возглавлял «Барселону» в периоды с 1997 по 2000 год, а также с 2002 по 2003 год. Стоичков в свою очередь выступал за каталонский клуб с 1990 по 1997 год.В источнике
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Стоичков раскритиковал ван Гала и назвал его тупицей

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Стоичков назвал ван Гала придурком

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Стоичков: «Рикельме не преуспел в „Барселоне“, потому что его тренировал имбецил ван Гал»

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