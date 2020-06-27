Стоичков назвал ван Гала придурком

Напомним, ван Гал возглавлял «Барселону» в периоды с 1997 по 2000 год, а также с 2002 по 2003 год. Стоичков в свою очередь выступал за каталонский клуб с 1990 по 1997 год.