НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум пенальтиФорвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба БундеслигиХоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛХэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистахProstoProSportСтоичков назвал ван Гала тупицейЕвро-футбол.ру7Евро-футбол.руLiveSport.ruМатч ТВSoccernews.ruSports.ruRT на русскомСпорт-ЭкспрессБывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Стоичков назвал ван Гала мудаком: «Многие в футболе пострадали от его глупостей»Sports.ru 07:40Стоичков: «Ван Галь - придурок, многие игроки страдали из-за его глупых действий»Евро-футбол.ру 01:13Стоичков назвал ван Гала тупицейProstoProSport 00:46 рекламаГлавное«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум пенальтиФорвардом ЦСКА Чаловым интересуются три клуба БундеслигиХоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛХэмилтон раскритиковал Экклстоуна за слова о темнокожих расистахНовости