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Стоичков назвал ван Гала тупицей
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Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал бывшего тренера испанской команды Луи ван Гала.В источнике
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Стоичков назвал ван Гала мудаком: «Многие в футболе пострадали от его глупостей»

Sports.ru 07:40
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Стоичков: «Ван Галь - придурок, многие игроки страдали из-за его глупых действий»

Евро-футбол.ру 01:13
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Стоичков назвал ван Гала тупицей

ProstoProSport 00:46 
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