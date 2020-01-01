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Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира
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Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил восхищение капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.В источнике
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Христо Стоичков: «Отдал бы свою „Золотую бутсу“ ради победы Месси на ЧМ»

Sports.ru 05:10
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Стоичков: «Готов отдать свою „Золотую бутсу“, чтобы Месси стал чемпионом мира»

Soccernews.ru 05:06
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Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мира

RT на русском 04:38
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