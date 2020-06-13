НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоналду не забил гол с пенальти впервые за 509 днейНиколич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базеАгент Борре опроверг информацию об интересе «Зенита»Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила«Эспаньол» обыграл на своем поле «Алавес»RT на русскомСтоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мираRT на русском8RT на русскомSportbox.RUЧемпионатЕвро-футбол.руby.Tribuna.comФутбол РоссииСпорт-ЭкспрессSoccernews.ruБывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков выразил восхищение капитаном каталонского клуба Лионелем Месси.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Христо Стоичков: «Я бы отдал свою „Золотую бутсу“, лишь бы Месси стал чемпионом мира»Спорт-Экспресс 06:36Стоичков: «Готов отдать свою „Золотую бутсу“ ЧМ-1994, чтобы увидеть Месси чемпионом мира»Sport24.ru 06:27 Стоичков признался, что хотел бы видеть Месси чемпионом мираRT на русском 04:38рекламаГлавноеРоналду не забил гол с пенальти впервые за 509 днейНиколич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базеАгент Борре опроверг информацию об интересе «Зенита»Кокорин заявил, что тюрьма его ничему не научила«Эспаньол» обыграл на своем поле «Алавес»Новости