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Столичный «Спартак» представил свой состав на матч с «Тамбовом»
Вечерняя Москва
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Московский футбольный клуб «Спартак» и ФК «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России, сообщает Газета.ru.В источнике
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«Спартак» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Metaratings 10:49
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«Спартак» и «Тамбов» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 10:36
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«Спартак» — «Тамбов»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Чемпионат 10:23
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