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Сторари получит должность в руководстве «Ювентуса»
Sportbox.RU
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Бывший голкипер «Ювентуса» и «Кальяри» Марко Сторари станет одним из руководителей туринского клуба. Официально об этом должны объявить в ближайшее время.В источнике
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Экс-вратарь «Ювентуса» Сторари может занять руководящую должность в системе туринского клуба

Бомбардир.ру 17:20
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Сторари получит должность в руководстве «Ювентуса»

Sportbox.RU 16:13
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Сторари получит должность в руководстве «Ювентуса»

Матч ТВ 16:13
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