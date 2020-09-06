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Стюард попросила Роналду на трибуне надеть маску во время игры
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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Футболист Криштиану Роналду наблюдал за игрой Португалии с трибуны. Форвард не посчитал надеть маску. Однако после просьбы стюарда без вопросов ее надел.В источнике
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Стюард попросила Роналду на трибуне надеть маску во время игры

Невские Новости 22:56
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Стюард заставила Роналду надеть защитную маску

Евро-футбол.ру 17:14
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Роналду без маски наблюдал за матчем Португалии с трибун. Однако по просьбе стюарда тут же надел ее

Sport24.ru 17:07 
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