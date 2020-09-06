НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиРоналду пропустит матч с Хорватией из-за инфекции в ногеПортугалия - Хорватия: прогноз Евгения Анисимова 5 сентября 2020Португалия обыграет Хорватию в Лиге нацийРоналду посвятил пост старту сборной Португалии в Лиге нацийГлавноеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватами«Нью-Йорк Айлендерс» вышел в финал Восточной конференции Кубка СтэнлиАлистар Оверим победил Аугусто Сакаи на UFC Fight Night 176Даниил Квят не прошел в финал квалификации из-за МагнуссенаМесси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезонаНевские НовостиСтюард попросила Роналду на трибуне надеть маску во время игрыЕвро-футбол.ру2Евро-футбол.руНевские НовостиФутболист Криштиану Роналду наблюдал за игрой Португалии с трибуны. Форвард не посчитал надеть маску. Однако после просьбы стюарда без вопросов ее надел.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Стюард попросила Роналду на трибуне надеть маску во время игрыНевские Новости 22:56Стюард заставила Роналду надеть защитную маскуЕвро-футбол.ру 17:14Роналду без маски наблюдал за матчем Португалии с трибун. Однако по просьбе стюарда тут же надел ееSport24.ru 17:07 рекламаЕщё по темеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватамиРоналду пропустит матч с Хорватией из-за инфекции в ногеПортугалия - Хорватия: прогноз Евгения Анисимова 5 сентября 2020Португалия обыграет Хорватию в Лиге нацийРоналду посвятил пост старту сборной Португалии в Лиге нацийГлавноеПортугальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватами«Нью-Йорк Айлендерс» вышел в финал Восточной конференции Кубка СтэнлиАлистар Оверим победил Аугусто Сакаи на UFC Fight Night 176Даниил Квят не прошел в финал квалификации из-за МагнуссенаМесси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезонаНовости