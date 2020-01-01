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Стюард попросила Роналду на трибуне надеть маску во время игры
Евро-футбол.ру
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Футболист следил за матчем с трибуны. Однако защитной маски на нападающем не было. К португальцу подошла девушка-стюард и попросила надеть маску.В источнике
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Стюард потребовала от Роналду надеть маску

Sportbox.RU 03:37
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Стюард потребовала от Роналду надеть маску

Матч ТВ 03:37
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Стюард сделала замечание Роналду, который находился на стадионе без маски

Футбол России вчера в 03:11
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