Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод. Журналист Евгений Белоусов, приехавший работать на игре для «Спорт-Экспресса», получил удар по лицу от стюарда, что повлекло рассечение внутренней стороны губы.В источнике
С чего всё начиналось
Неприятный эпизод произошел перед игрой российской премьер-лиги «Локомотив» — «Оренбург» с журналистом Евгением Белоусовым. Он получил удар по лицу от стюарда, что повлекло рассечение внутренней стороны губы, и был вынужден обратиться на стадионе ко врачу.