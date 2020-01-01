Неприятный эпизод произошел перед игрой российской премьер-лиги «Локомотив» — «Оренбург» с журналистом Евгением Белоусовым. Он получил удар по лицу от стюарда, что повлекло рассечение внутренней стороны губы, и был вынужден обратиться на стадионе ко врачу.