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Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
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Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод. Журналист Евгений Белоусов, приехавший работать на игре для «Спорт-Экспресса», получил удар по лицу от стюарда, что повлекло рассечение внутренней стороны губы.В источнике
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С чего всё начиналось
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Стюард ударил журналиста на футбольном матче «Локомотив» — «Оренбург»

Неприятный эпизод произошел перед игрой российской премьер-лиги «Локомотив» — «Оренбург» с журналистом Евгением Белоусовым. Он получил удар по лицу от стюарда, что повлекло рассечение внутренней стороны губы, и был вынужден обратиться на стадионе ко врачу.
Спорт-Экспресс 09:38
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На «РЖД-Арене» стюард ударил журналиста

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Спорт-Экспресс 14:27
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Стюард ударил журналиста «СЭ» на стадионе «Локомотива» и рассек ему губу

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