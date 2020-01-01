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Суарес: «Игроки „Барселоны“ всегда пытались помочь клубу»
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Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о решении игроков пойти на сокращение зарплаты в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.В источнике
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