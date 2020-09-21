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Суарес достиг договоренности с мадридским «Атлетико»
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Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес достиг договоренности с мадридским "Атлетико". Об этом сообщает Mundo Deportivo.В источнике
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