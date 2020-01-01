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Суарес оценил шансы «Барселоны» в борьбе за чемпионство
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Форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес оценил шансы своей команды выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне Примеры.В источнике
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Суарес оценил шансы «Барселоны» в борьбе за чемпионство

Евро-футбол.ру 01:44
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Луис Суарес: «Мы сами упустили титул. Ради престижа „Барсы“ должны концентрироваться на борьбе за ЛЧ»

Sports.ru 01:33
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Суарес: «VAR? Мы сами упустили титул и не должны искать оправдания»

Soccer.ru вчера в 23:04
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