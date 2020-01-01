НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Советский спортСоветский спорт
Суарес отказался от перехода в «Ювентус»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
Каталонская радиостанция RAC1 сообщает, что нападающий «Барселоны» Луис Суарес отказался от перехода в туринский «Ювентус».В источнике
Подробнее о событии
alt

Луис Суарес не перейдёт в «Ювентус», так как не успеет получить итальянский паспорт

Чемпионат 13:50
alt

Суарес отказался от перехода в «Ювентус»

Советский спорт 13:36
alt

Трансфер Суареса в «Ювентус» сорвался. Футболист не успеет оформить необходимые документы

Soccernews.ru 13:10
реклама
Главное
Новости