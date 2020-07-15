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Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Матч ТВ
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.В источнике
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Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

Sport24.ru 20:21 
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Луис Суарес: выиграть Ла Лигу практически невозможно. Матч с «Сельтой» оказался ключевым

Чемпионат 20:02
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Луис Суарес досрочно признал «Реал» чемпионом Испании

Матч ТВ 18:41
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