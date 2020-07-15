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Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.В источнике
Подробнее о событии
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Суарес: «VAR? Мы сами упустили титул и не должны искать оправдания»

Soccer.ru вчера в 23:04
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Форвард «Барселоны»: выиграть Ла Лигу уже почти невозможно

Газета.Ru вчера в 22:50
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Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

Sport24.ru вчера в 20:21 
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