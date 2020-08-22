НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ODDS.ruODDS.ru
Суарес прокомментировал свой вероятный уход из «Барселоны»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • ODDS.ru
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Суарес играл за «Аякс» с 2007 по 2011 год. В составе клуба уругваец стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. Нападающий выступает за «Барселону» с 2014 года.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Суарес – об уходе из «Барселоны»: Если в клубе решили расстаться – никаких проблем

Советский спорт 02:48
alt

Суарес поделился мыслями о своем вероятном уходе из «Барселоны»

Газета.Ru 02:35
alt

Суарес прокомментировал свой вероятный уход из «Барселоны»

ODDS.ru 02:17
реклама
Главное
Новости