Суарес прокомментировал свой вероятный уход из «Барселоны»

Суарес играл за «Аякс» с 2007 по 2011 год. В составе клуба уругваец стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны. Нападающий выступает за «Барселону» с 2014 года.