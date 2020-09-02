Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»

Форвард «Барселоны» Луис Суарес в ближайшее время перейдет в «Ювентус». Как информирует Marca, 33-летний уругваец подпишет соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 10 миллионов евро в год чистыми.