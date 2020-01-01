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Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»
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Форвард «Барселоны» Луис Суарес в ближайшее время перейдет в «Ювентус». Как информирует Marca, 33-летний уругваец подпишет соглашение по схеме «2+1» с зарплатой 10 миллионов евро в год чистыми.В источнике
Подробнее о событии
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El Mundo Deportivo: Суарес сдаст экзамен по итальянскому языку перед переходом в «Ювентус»

Матч ТВ 13:12
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Стала известна зарплата Суареса в «Ювентусе»

Евро-футбол.ру 13:41
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El Mundo Deportivo: Суарес сдаст экзамен по итальянскому языку перед переходом в «Ювентус»

Sportbox.RU 13:12
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