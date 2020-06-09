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Субашич покидает «Монако» после 8 лет в клубе
Вести.Ru
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«Монако» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба голкипера Даниэля Субашича. Сообщается, что контракт с 35-летним вратарем продлен не будет.В источнике
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Мбаппе — об уходе Субашича из «Монако»: «Ты останешься в истории»

Sport24.ru вчера в 20:26 
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Рыболовлев: «Благодарю Субашича за всё, что он сделал в составе „Монако“»

Soccer.ru вчера в 20:03 
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Субашич покидает «Монако» после 8 лет в клубе

Матч ТВ вчера в 17:01
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