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Субашич раскритиковал руководство «Монако»
Футбол России
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Бывший голкипер «Монако» Даниэль Субашич, который провел в клубе восемь лет, раскритиковал работу руководства команды.В источнике
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«Каждые полгода все меняется». Субашич раскритиковал «Монако»

Спорт-Экспресс 21:05
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Даниэль Субашич рассказал о проблеме «Монако» после ухода из клуба

Чемпионат 13:51
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Субашич недоволен политикой «Монако»: «Каждые полгода что-то меняется»

Sport24.ru 12:57 
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