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Суд наказал болельщика, снявшего маску на матче в Самаре
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Болельщик, который снял маску во время матча, не сможет посещать стадион ещё полтора года.В источнике
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Самарский суд запретил болельщику полтора года посещать стадион из-за снятой маски

ГТРК Самара 09:47
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Суд запретил на полтора года посещать стадион болельщику, который не носил маску на «Самара Арене»

КП - Самара 08:34
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Полтора года за снятие маски. Самарский суд запретил болельщику «Крыльев Советов» посещать стадион

Вести.Ru 08:02
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