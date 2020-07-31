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Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева
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Прокурор просит Московский городской суд отменить приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, но вынести новый с незначительными изменениями.В источнике
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Прокурор попросил новый приговор Кокорину и Мамаеву

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Суд огласит решение по пересмотру приговора Мамаева и Кокорина 3 августа

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Суд огласит приговор по делу Кокорина и Мамаева 3 августа

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