Жалобу на приговор Мамаева и Кокорина рассмотрят 13 мая
Напомним, по итогам двух драк в Москве Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были отправлены в колонию на сроки до полутора лет. После освобождения по УДО Мамаев заключил контракт с «Ростовом», а Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды.В источнике
С чего всё начиналось
Второй кассационный суд во вторник отложил на 13 мая рассмотрение жалоб защиты футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого на приговор, сообщили РИА Новости в суде.