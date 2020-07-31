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Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
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Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.В источнике
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Подробнее о событии
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Суд отложил на 3 августа заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева

ТАСС 31 июля в 05:46
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Мосгорсуд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 3 августа

РИА Новости 31 июля в 05:42
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Кокорин: «О компенсации не думал. Главное, чтобы нас оправдали»

Sport24.ru 31 июля в 05:29 
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