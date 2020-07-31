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Москва 24Москва 24
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
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Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.В источнике
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