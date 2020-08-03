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Суд оправдал Кокорина и Мамаева, их приговор отменен
Собака.ru
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отсидели сроки по скандальному делу, добились своего: Мосгорсуд отменил обвинительный приговор.В источнике
1,7K
Подробнее о событии
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Мосгорсуд изменит приговор Кокорину и Мамаеву

ИА Красная Весна вчера в 21:29 
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Адвокат сообщил, что Мамаев сам будет принимать решение о компенсации за срок в колонии

ТАСС вчера в 13:06
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Адвокат Кокорина: «Приговор Александра не изменился. Мосгорсуд не последовал указаниям вышестоящей инстанции»

Sports.ru вчера в 11:41
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