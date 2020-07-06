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Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля
Невские Новости
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Заседание перенесено по решению суда на 31 июля в связи с очередной неявкой футболистов. Их присутствие при пересмотре дела об обвинении обязательно. Предыдущие слушания также переносились по причине отсутствия Мамаева, Кокорина-старшего и Протасовицкого.В источнике
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С чего всё начиналось
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Суд вновь отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд вновь отложил пересмотр апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебное заседание откладывается на 31 июля, на 10.00", - огласила решение судебная коллегия.
РИА Новости 03:27
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Суд снова отложил пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву

Спорт-Экспресс 06:32
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Суд вновь отложил заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Матч ТВ 04:02
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Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину перенесён на 31 июля

Чемпионат 03:57
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