Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля
Заседание перенесено по решению суда на 31 июля в связи с очередной неявкой футболистов. Их присутствие при пересмотре дела об обвинении обязательно. Предыдущие слушания также переносились по причине отсутствия Мамаева, Кокорина-старшего и Протасовицкого.В источнике
С чего всё начиналось
Мосгорсуд вновь отложил пересмотр апелляционного приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, осужденным за серию потасовок в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Судебное заседание откладывается на 31 июля, на 10.00", - огласила решение судебная коллегия.