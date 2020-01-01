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ТАССТАСС
Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля
Невские Новости
  • Москва 2420:07
  • Московский Комсомолец0:12
  • Life.ru0:16
Мосгорсуд отложил на 31 июля пересмотр приговора в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, осужденных за хулиганство.В источнике
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Суд вновь отложил заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву

Матч ТВ 04:02
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Пересмотр приговора Мамаеву и Кокорину перенесён на 31 июля

Чемпионат 03:57
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Суд перенес пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву на 31 июля

ТАСС 03:36
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