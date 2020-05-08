Судьба тренера «Локомотива» Семина зависит от позиции РЖД

Инсайдеры прочат наставнику увольнение, фанаты пишут в его защиту открытые письма, но решение будут принимать те, кто дает команде деньги. По информации издания "Коммерсант", судьба Семина в клубе зависит от позиции РЖД, который выделяет основные средства на содержание футбольного клуба.