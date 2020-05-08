НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Вести.RuВести.Ru
Судьба тренера «Локомотива» Семина зависит от позиции РЖД
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Нева Спорт
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Prognozist
  • Газета.Ru
  • Тульский футбол
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • Pravda.Ru
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Sport24.ru
Инсайдеры прочат наставнику увольнение, фанаты пишут в его защиту открытые письма, но решение будут принимать те, кто дает команде деньги. По информации издания "Коммерсант", судьба Семина в клубе зависит от позиции РЖД, который выделяет основные средства на содержание футбольного клуба.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Серба Марко Николича называют претендентом на должность Юрия Семина

Целый ряд источников предполагает, что в конце мая ветеран отечественного тренерского корпуса Юрий Семин может уступить его молодому сербскому специалисту Марко Николичу.
Коммерсантъ вчера в 10:08
Подробнее о событии
alt

«В руководстве есть группа, которой Семин мешает». Анализ и инсайды экс-советника президента «Локомотива»

Спорт-Экспресс 15:15
alt

Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД

Sportbox.RU 09:52
alt

Источник: Судьба Семина в «Локомотиве» зависит от руководства РЖД

Матч ТВ 09:52
реклама
Главное
Новости