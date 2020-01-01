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Судейские ошибки продолжились в ФНЛ
Спорт день за днем
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После резонансных событий с судьями в РПЛ ошибки продолжаются дивизионом ниже.В источнике
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Арбитр Хусаинов: Пенальти в ворота «Томи»? Может, под Сашу Кержакова расчищают площадку

Спорт день за днем 08:46
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Судейские ошибки продолжились в ФНЛ

BetOn 07:27
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«Левый пенальти, как в матче «Спартака» и «Сочи». Судья Федотов — об ударе в ворота «Томи»

Чемпионат 07:18
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