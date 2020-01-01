Все судьи 24-го тура РПЛ сдали отрицательный тест на коронавирус

Арбитры, назначенные на матчи 24-го тура РПЛ сдали анализы на COVID-19. Как сообщает пресс-служба РФС, у всех судей тесты показали отрицательный результат.