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Судьи лишили Мазепина победы в первой гонке «Формулы-2» в Бельгии
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Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин занял второе место в первой гонке седьмого этапа «Формулы-2» — Гран-при Бельгии.В источнике
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Мазепин стал вторым в первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2»

РИА Новости 12:39
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Судьи лишили российского гонщика Мазепина победы в гонке Формулы-2 в Бельгии

Sport24.ru 12:36 
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Цунода выиграл гонку на этапе «Формулы-2» в Бельгии, Мазепин — второй со штрафом, Шварцман — пятый

Матч ТВ 12:29
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