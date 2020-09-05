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Избитый Широковым судья описал случившееся и упомянул «Спартак»
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Арбитр Никита Данченков, избитый бывшим игроком сборной России Романом Широковым, описал случившееся.В источнике
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Подробнее о событии
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Широков мстил судье за «Спартак». Сенсационные подробности избиения арбитра

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Данченков утверждает, что Широков избил его из-за судейства в матче «Спартак» - «Сочи»

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Избитый Широковым судья дал показания, заявив, что удар футболиста мог быть фатальным

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