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Судья ФИФА считает, что Дзюба забил гол «Уралу» из офсайда
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Судья ФИФА Алексей Николаев прокомментировал эпизод с голом Артёма Дзюбы в матче восьмого тура РПЛ «Урал» — «Зенит» (1:1).В источнике
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