Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
Перед голом форварда «Спартака» Джордана Ларссона в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3) швед нарушил правила, заявил арбитр Игорь Федотов 5 июля, сообщает «Чемпионат».В источнике
С чего всё начиналось
Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.