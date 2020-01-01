Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять

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Перед голом форварда «Спартака» Джордана Ларссона в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3) швед нарушил правила, заявил арбитр Игорь Федотов 5 июля, сообщает «Чемпионат». В источнике