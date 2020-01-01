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Арбитр Федотов: гол Ларссона в ворота «Тамбова» надо было отменять
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Перед голом форварда «Спартака» Джордана Ларссона в домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» (2:3) швед нарушил правила, заявил арбитр Игорь Федотов 5 июля, сообщает «Чемпионат».В источнике
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С чего всё начиналось
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Арбитр Федотов: судья назначил выдуманный пенальти для «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей. 11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.
Чемпионат вчера в 12:35
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Арбитр Федотов: «Гол Ларссона „Тамбову“ нельзя было засчитывать»

Sports.ru 07:35
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Арбитр Федотов объяснил, почему нельзя было засчитывать гол Ларссона «Тамбову»

Metaratings 08:23
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Арбитр Федотов: «Гол Ларссона в ворота „Тамбова“ нельзя было засчитывать»

Soccer.ru 07:13
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