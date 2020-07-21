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Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»
Чемпионат
  • Моя Москва.онлайн0:55
Российский арбитр Игорь Федотов жестко раскритиковал главу судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, который рассказал о спорных моментах матча Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком», отмечает «Чeмпионат». По мнению судьи, тот просто ничего толком не объяснил.В источнике
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С чего всё начиналось
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Арбитр Федотов: Кашшаи просто пёрнул мозгом в лужу, выставив всех клоунами

Арбитр Игорь Федотов подверг критике руководителя департамента судейства Российского футбольного союза Виктора Кашшаи, который выступил на пресс-конференции с разборов спорных эпизодов в последних матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России.
Чемпионат вчера в 16:20
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Бывший российский арбитр считает, что Кашшаи «пернул» мозгом в лужу, выставив всех клоунами

Общественная служба новостей 00:35
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Федотов считает, что Кашшаи «пернул мозгом в лужу»

ProstoProSport вчера в 23:27 
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Судья Федотов: авторитет Кашшаи - ниже плинтуса

Газета.Ru вчера в 17:13
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