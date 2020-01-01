НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» могут снять с чемпионата России по футболу«Спартак» упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи»Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата РоссииПоставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работыГлавное«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России«Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-оффПолузащитник «Рейнджерс» может перейти в «Динамо»BetOnСудья Казарцев о полиграфе: «Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют»Футбол России18Москва 244:11Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Судья Казарцев о полиграфе: «Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют»BetOn 10 августа в 15:22Исповедь Казарцева. Как оправдывается судья, назначивший два пенальти в ворота «Спартака»Спорт день за днем 10 августа в 15:11Василий Казарцев в эфире «Матч ТВ»: «Никому не пожелаю проснуться утром и оказаться известным таким путем»Матч ТВ 10 августа в 14:40рекламаЕщё по теме«Спартак» могут снять с чемпионата России по футболу«Спартак» упустил победу в матче 1-го тура РПЛ с «Сочи»Судья объяснил назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Сочи»Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с чемпионата РоссииПоставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работыГлавное«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России«Краснодар» стартует в квалификации Лиги чемпионов с раунда плей-оффПолузащитник «Рейнджерс» может перейти в «Динамо»Новости