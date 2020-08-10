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Судья Казарцев о полиграфе: «Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют»
Sports.ru
  • Москва 244:11
Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют.В источнике
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Судья матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев высказался о вызове на полиграф

Газета.Ru 10 августа в 15:33
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Судья Казарцев о полиграфе: «Не знаю, в чем конкретно меня обвиняют»

BetOn 10 августа в 15:22
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Арбитр Казарцев заявил, что не получал письмо с вызовом на встречу с детектором лжи

Soccernews.ru 10 августа в 15:22
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