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Судья Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи
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Арбитр Сергей Лапочкин прошел проверку на детекторе лжи. Соответствующую информацию сообщил известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян.В источнике
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