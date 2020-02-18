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Газета.RuГазета.Ru
Судья VAR объяснил второй отмененный гол «Челси» в ворота «МЮ»
Газета.Ru
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Видеоассистент рефери матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед" Крис Кавана объяснил второй отмененный гол "синих".В источнике
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Арбитр, работавший видеоассистентом на матче «Челси» - «МЮ», ответил на претензении лондонцев

Sport.ru 04:29
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Судья VAR объяснил отмену гола защитника «Челси» Зума в ворота «Манчестер Юнайтед»

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ВАР об отмененном голе Зума: «Контакт между Фредом и Аспиликуэтой был в рамках правил, Сесар толкнул Уильямса»

Sports.ru вчера в 23:15
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