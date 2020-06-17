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Судья, а также футболисты «Астон Виллы» и «Шеффилда» встали на колено
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Players from both sides take a knee before kick-off to show support for the #BlackLivesMatter movement.В источнике
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Игроки «Астон Виллы» и «Шеффилд Юнайтед» поддержали акцию «Жизни черных важны»

Футбол России 14:29
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АПЛ. «Ман Сити» против «Арсенала», «Шеффилд Юнайтед» в гостях у «Астон Виллы»

LiveSport.ru 13:14
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Судейский скандал в АПЛ. Вратарь «Астон Виллы» зашел с мячом за линию ворот, но гол не засчитали

Sport24.ru 14:06 
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