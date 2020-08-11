Участник матча рассказал, как Широков напал на судью
Блогер Виктор Кравченко, участвовавший 10 августа в скандальном матче любительских команд "Ничего Обычного" и "Матч ТВ", у себя в Instagram прокомментировал нападение экс-футболиста сборной России Романа Широкова на главного судью поединка. Он отметил, что известный футболист угрожал арбитру.В источнике Это коммерческий турнир, мы по договору даем туда судей, но, к сожалению, не регламентируем игры, а надо бы, чтобы меньше было таких случаев. Поэтому будем по максимуму защищать своего судью, выяснять, что с этим делать.Известиявчера в 17:59
Спорт-Экспресс вчера в 23:13