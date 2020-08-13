Арбитр матча «Спартак» - «Сочи» Казарцев прошел проверку на полиграфе

Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Василий Казарцев, необоснованно назначивший второй пенальти в ворота красно-белых, прошел проверку на полиграфе. Как сообщает "СЭ", Казарцев прошел проверку в компании, специально привлеченной для этого Российским футбольным союзом.