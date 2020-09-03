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Газета.RuГазета.Ru
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября
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Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу.В источнике
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Подробнее о событии
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Арбитр Еськов взял паузу в карьере после скандальной игры «Спартак» — «Сочи»

Sport.ru 05:59
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Казарцев отстранен до 10 октября, Еськов приостановил работу

Советский спорт 05:47
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Хачатурянц объяснил, почему Еськов сам решил временно приостановить работу. Казарцев отстранен до 10 октября и будет судить ФНЛ

Матч ТВ 05:28
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