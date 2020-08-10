Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".В источнике К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Самуэля Жиго.RT на русском16:45
С чего всё начиналось
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что судья Василий Казарцев ошибся, наказав «Спартак» вторым 11-метровым ударом в конце матча с «Сочи» (2:2). — К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте.