Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс". В источнике

Виктор Кашшаи венгерский футбольный судья К сожалению, арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте. Я не вижу никакого нарушения в действиях Самуэля Жиго. RT на русском 16:45