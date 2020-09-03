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Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»
Царьград
  • Моя Москва.онлайн1:03
3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа. Тогда на 53-й минуте судья назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора».В источнике
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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.
Газета.Ru 10:33
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РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в матче со «Спартаком»

Матч ТВ 10:31
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Пенальти в ворота «Ротора» за падение Соболева признан ошибочным

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Газизов отреагировал на решение РФС признать ошибочным пенальти на Соболеве

Metaratings 11:20
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