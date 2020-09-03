Судья ошибочно назначил «Ротору» пенальти в матче со «Спартаком»
3 сентября экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела просьбу клуба «Ротор» оценить работу арбитра Алексея Сухого во время домашнего матча со «Спартаком» (г. Москва) 26 августа. Тогда на 53-й минуте судья назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора».В источнике
С чего всё начиналось
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в игре против московского "Спартака", передает сайт организации.