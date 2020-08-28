Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола
Обвиняемых решили проверить на полиграфе после ситуации на футбольном матче «Спартак-Сочи». Казарцев назначил неправильное пенальти, а Еськов не отменил его вовремя.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс вчера в 14:30